Caro bollette, azienda in difficoltà ritarda i pagamenti. Insorgono i dipendenti: «Mesi senza stipendio»

ANCONA - Il settore della ristorazione in forte stress per via delle superbollette. Un colpo durissimo che arriva dopo due anni di aperture a singhiozzo a causa della pandemia. Ne sa qualcosa la catena Primo Piatto che nelle Marche conta ben sei filiali: Ancona, Civitanova (due sedi), Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Macerata a Piediripa. Ma è proprio in quest’ultimo punto vendita che alcuni dipendenti lamentano forti ritardi nei pagamenti degli stipendi. «Parliamo di due-tre mesi di ritardo - afferma Giuseppe Tartabini, dipendente dell’azienda - abbiamo anche noi le nostre spese e le famiglie da mandare avanti».

Il caso

Il gruppo che gestisce l’intera catena si trova a dover fare fronte a incrementi esponenziali del costo dell’energia. «A Piediripa stiamo registrando un aumento di oltre il 70% dei prezzi dell’utenze - racconta il titolare Paolo Bedetta - da 5 mila euro mensili di elettricità siamo passati a 20 mila. Abbiamo chiesto collaborazione ai nostri dipendenti e al massimo abbiamo tardato di 15-20 giorni nell’erogazione della mensilità». Ma il personale della filiale maceratese non è della stessa opinione: «siamo indietro di quasi tre mesi - insiste il dipendente - mi viene da pensare che questi ritardi siano fatti appositamente per metterci in condizione di andarcene spontaneamente. Qualcuno l’ha già fatto». In realtà, secondo il titolare, sarebbero solamente quattro i casi su cui è nato un contenzioso e attualmente preso in carico dai legali. «Ci sono delle trattative in corso per problemi disciplinari - specifica Bedetta - sono dipendenti in uscita, ma ben venga questa soluzione».

Il gruppo

L’azienda conta complessivamente 180 dipendenti. «In tanti anni di attività abbiamo avuto solamente 10 controversie - spiega il titolare -, che in un gruppo che conta un numero così elevato di dipendenti mi sembra una percentuale molto bassa. Tra l’altro, nonostante i problemi che attanagliano il settore, ci stiamo riprendendo piuttosto bene». Il 2021 si era chiuso con 526 mila euro di fatturato per la filiale di Piediripa, contro il milione e duecentomila degli anni pre-covid. «Quest’anno chiuderemo intorno al milione e centomila - sottolinea Bedetta -, ciò testimonia che l’azienda è solida. Si tratta solo di darci la possibilità di reagire all’impatto del caro bollette e avere un po’ di pazienza. Tra l’altro, durante il covid, abbiamo anticipato noi la cassa integrazione. Dunque la disponibilità ad andare incontro alle esigenze dei nostri dipendenti è pressoché totale». Ma il braccio di ferro tra dipendenti e titolari continua. «Siamo una grande famiglia - insiste Bedetta - quando un dipendente ha un problema, siamo sempre intervenuti anche nel privato. Chi ci attacca lo fa solo per denigrare».