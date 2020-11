Violenze sulla moglie, poi picchia i carabinieri sotto la scuola del figlio: arrestato

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne colpisce questa vicenda che ha coinvolto, martedì 24 novembre, una donna e suo figlio che da tempo venivano aggrediti verbalmente dall'uomo, padre del bambino di undici anni. I carabinieri di Senigallia sono riusciti ad evitare il peggio e hanno salvato il piccolo e sua madre da un uomo troppo oppressivo. Mesi fa, infatti, lui aveva tentato di portare via il minorenne dalla madre, mentre la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato pochi giorni fa, quando l'uomo è entrato con la forza in casa cercando di prendere dei soldi da casa di lei.

Non reggendo più la situazione la donna si è rivolta ai miliari per denunciare le violenze verbali che in tutti questi mesi l'avevano costretta in uno stato di paura costante. Ma, quando i carabinieri sono andati a scuola del ragazzino per portarlo nella struttura, il padre si è presentato di fronte all'istituto dopo che era venuto a sapere, non è chiaro come, dell'intervento delle forze dell'ordine. A quel punto si è scagliato contro di loro dando in escandescenze e ferendo lievemente uno dei due militari. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma per lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per sottrazione di minore.