Serve due clienti in macelleria dopo il coprifuoco: scatta multa e chiusura del locale

Era scattato il coprifuoco da un quarto d'ora quando i carabinieri della Tenenza di Falconara insieme ad una pattuglia della Stazione di Ancona centro sono entrati in una macelleria halal sulla Flaminia.

Il gestore alle 22,15 stava servendo ancora due clienti. Così per lui è scattata la chiusura del locale per 5 giorni, fino al 29 aprile. Inoltre dovrà pagare la multa di 400 euro per violazione delle norme anti Covid. Multati anche i due clienti all'interno per violazione del coprifuoco.