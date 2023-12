L’agente a quattro zampe Edir fa centro: scoperti 50 chili di marijuana in un magazzino di un corriere

CIVITANOVA MARCHE – La sua attenzione è stata attirata da alcuni colli presenti nei magazzini di un corriere espresso, ed il suo fiuto ha dimostrato ancora una volta di essere super. Grazie all’aiuto di Edir, agente a quattro zampe, i militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno aperto quattro plichi all’interno dei quali era stato nascosto quasi mezzo quintale di marijuana.

La scoperta è avvenuta nell’ambito di una complessa operazione antidroga portata avanti dalla Guardia di Finanza tra Civitanova Marche ed il fermano. Nel corso di un controllo effettuato all’interno di alcuni corrieri (nelle zone di giacenza dei pacchi) ubicati nella provincia di Macerata, i finanzieri con l’ausilio delle unità cinofile hanno ritrovato un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 49,5 chilogrammi.

Il sequestro non è stato però immediatamente portato a termine: prima i militari, in incognito ed a debita distanza per non destare sospetti, hanno “accompagnato” il corriere nel viaggio in direzione Porto San’Elpidio, dove era prevista la consegna, al fine di individuare i responsabili dei reati di traffico e spaccio delle sostanze illegali. Al momento del ritiro dei plichi da parte del destinatario, un ventottenne italiano, le forze dell’ordine sono intervenute: il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.