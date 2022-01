Mura del cimitero e strada dissestata, Il Comune traccia la "road map"

Cimitero e strada dissestata a Candia, l’assessore comunale alle manutenzione Stefano Foresi traccia la "road map" degli interventi.

Cimitero di Candia

Il cimitero di Candia ha una parte di murata danneggiata e protetta da un’impalcatura in legno. Corrisponde con il retro di una cappella: «Abbiamo dovuto fare un transennamento molto importante che offre una sicurezza di tenuta, ma bisogna intervenire. Ora abbiamo il contratto di manutenzione e c’è l’accordo quadro- spiega l’assessore- nel 2022 abbiamo anche i fonti per un altro accordo quadro e andremo a fare interventi anche in altri cimiteri è una delle priorità del 2022».

La strada

Alcune delle buche coperte pochi giorni fa lungo via Candia, altezza villaggio verde, si stanno riaprendo. A quando l’intervento definitivo? «Quella parte fa parte dell’appalto 2021, nel corso del 2022 sistemeremo una buona parte della strada Aspio-Candia. Quella parte è prevista nei tre lotti da 900mila euro che stiamo appaltando».