Arriva in città il camper Asur per le vaccinazioni itineranti: le info per i cittadini

Potranno essere vaccinati sia i residenti (prima e seconda dose, dose unica), sia i turisti (solo seconda dose). Sono ammesse tutte le fasce d’età. I minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori e il modulo per la vaccinazione dovrà essere firmato da entrambi. Sarà necessario avere con sé la tessera sanitaria e la carta di identità. I moduli per la vaccinazione saranno disponibili nei pressi del camper oppure possono essere scaricati al link https://www.asur.marche.it/ web/portal/modulistica1

FALCONARA - Martedì 3 agosto, dalle 20 alle 23, in piazza Mazzini arriverà il camper di Asur Marche per le vaccinazioni itineranti. Saranno somministrati tutti i tipi di vaccino e ci si potrà sottoporre alla somministrazione della prima, della seconda dose o della dose unica.