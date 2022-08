Camion rubato alla ditta, ritrovato e recuperato nel garage di una nave in partenza 

ANCONA - Recuperato il camion per movimento della terra rubato a una ditta di Osimo un mese fa. Il veicolo industriale, del valore commerciale di oltre 150.000 euro, era imbarcato su una nave diretta a Tirana, sopra un carrello stradale per veicoli pesanti. Di lì a poco avrebbe lasciato il territorio italiano.

I poliziotti della Squadra Mobile, insieme agli agenti della Polizia di frontiera marittima, hanno recuperato il mezzo nel garage della nave. Sul posto è stato necessario anche l’intervento della Polizia stradale e della Polizia scientifica. Gli agenti hanno ispezionato le contraffazioni del telaio che i malviventi avevano eseguito per permettere l’immissione del veicolo nel mercato albanese. Il camion è quindi stato sequestrato e affidato alla ditta del soccorso stradale che, dopo il nulla osta della Procura, provvederà a restituirlo al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per identificare gli autori del furto e della ricettazione del veicolo.