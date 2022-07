Malore improvviso mentre fa il bagno: donna in condizioni critiche

NUMANA - Accusa un malore e collassa mentre fa il bagno: una donna di 51 anni è stata soccorsa dal personale della Croce Rossa e trasportata in codice rosso a Torrette.

La donna si trovava nello specchio d'acqua davanti allo stabilimento La Bussola di Marcelli oggi pomeriggio verso le 15,45 quando si è sentita male e ha perso i sensi. Via mare, nonostante le onde in aumento, è intervenuta tempestivamente l'idroambulanza mentre, nel frattempo, via terra si attivavano due ambulanze territoriali inviate dalla Centrale operativa. Viste le condizioni critiche della 51enne, la paziente è stata trasportata al nosocomio regionale in codice rosso.

Poche ore prima, verso le 13,45, un'altra donna di 44 anni si è sentita male sulla spiaggia di San Michele. Anche lei soccorsa dal personale della squadra Opsa, è stata trasportata al porto di Numana (dove si trova anche la Potes) per le valutazioni del caso. Per fortuna si è ripresa e non è servito andare in ospedale. Entrambi gli interventi sono stati svolti in collaborazione con i guardaspiaggia locali che, nel caso della donna più grave, hanno atteso fino all'arrivo dell'ambulanza.