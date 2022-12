Bufera in Regione: «Illegittima la nomina del direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione»

ANCONA - E’ polemica sulla nomina del direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Il Tribunale di Ancona con la sentenza del 19 dicembre ha dichiarato illegittimo l’incarico conferito a soggetti diversi dai propri dirigenti. «Crediamo che, per il Governo della Regione, la sentenza rappresenti motivo di forte imbarazzo e non necessiti di ulteriori commenti - si legge in una nota firmata dagli onorevoli Pd marchigiani Irene Manzi, Augusto Curti e Francesco Verducci -. Questo fatto però, oltre le responsabilità specifiche, fornisce lo spunto per una riflessione di più ampio respiro. Perché un certo tipo di azioni, intervenendo sul settore sensibile della ricostruzione, terminano necessariamente per destabilizzare le comunità interessate». Secondo quanto constatato dal Tribunale, infatti, la Giunta avrebbe dovuto avviare una selezione tra i dirigenti regionali attualmente in organico. «A nostro avviso - prosegue la nota -, anche per rispetto delle popolazioni terremotate, è necessario operare con equilibrio, trasparenza ed osservando le regole. Dobbiamo considerare, tra l’altro, che questa vicenda si somma ad altre situazioni già oggetto di esposti e interrogazioni a vari livelli. Un esempio, tra i tanti, è rappresentato dall’increscioso caso del Cis Sisma di Sarnano. Chiediamo dunque al Governo Regionale, anche alla luce del riproporsi di episodi di una certa opacità, di mettere in campo tutte le misure necessarie, a tutela delle comunità colpite dal sisma. Ciò anche al fine di non rallentare il processo di ricostruzione, per vicende che nulla hanno a che fare con il sisma».