Lite e bottigliate in faccia, indaga la polizia: si cerca l'aggressore

ANCONA - Gli investigatori sono al lavoro per sentire eventuali testimoni e verificare la presenza di telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione avvenuta ieri sera vicino piazza D'Armi ai danni di un liberiano di 45 anni.

Ieri sera le Volanti sono intervenute dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo seduto su una panchina con una ferita sanuginante all'altezza del mento. Sul posto anche il personale del 118. L'uomo ha raccontato agli agenti di aver avuto una lite con il suo aggressore e di essere stato colpito con una bottiglia di vetro. L'autore del gesto poi si è dileguato scappando via prima dell'arrivo della polizia. La vittima, pur conoscendolo, ha riferito di non conoscere il nome di chi che l'aveva colpito e non ha dato neppure una descrizione del suo aspetto. Alla fine il 45enne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Se la caverà con una prognosi di 7 giorni.