Marche, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre: torna a salire il numero dei ricoveri

Dopo diversi giorni di discesa nelle Marche oggi tornano a salire i ricoveri in particolare nelle aree semi intensive. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi da inizio emergenza sono 37.431 (+162) di cui 26.350 dimessi/guariti (+318), 9.111 in isolamento domiciliare (-170) e 486 ricoverati (+6). Tra i pazienti in ospedale quelli in terapia intensiva sono 63: 13 a Pesaro Marche Nord, 18 ad Ancona Torrette (-1), otto a Jesi, 11 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Fermo e nove a San Benedetto del Tronto. Nelle aree semi intensive 135 ricoveri rispetto ai 129 di 24 ore fa (44 a Marche Nord, 16 al Torrette, quattro a Senigallia, 10 a Jesi, sette a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 11 a San Benedetto del Tronto e tre ad Ascoli Piceno) nei reparti non intensivi invece sono 288 contro i 287 di ieri (37 a Marche Nord, 37 a Torrette, 24 all'Inrca di Ancona, 20 all'Inrca di Fermo, 19 a Jesi, 19 a Senigallia, 41 a Macerata, 10 all'ospedale Covid, 12 a Camerino, 30 a Fermo, 19 a San Benedetto del Tronto, sette ad Ascoli Piceno e 13 alla casa di cura di Villa Serena di Jesi). I pazienti nei Pronto soccorso marchigiani sono 11 tra Marche Nord (5), Urbino (3), Fabriano (2) e Civitanova Marche (1) mentre i casi ospitati in strutture territoriali 240 di cui 45 alla Rsa di Campofilone di Fermo, 25 a Chiaravalle, 53 a Galantara di Pesaro, 36 alla Rsa di Macerata Feltria, 26 a Fossombrone, 23 a Ripatransone e 32 alla Residenza dorica dell’Inrca.

Il dettaglio dei positivi

Dei 162 nuovi casi positivi 12 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 8.310, 58 in provincia di Ancona (10.401), 71 a Pesaro Urbino (8.245), 13 a Fermo (4.339), sette ad Ascoli Piceno (4.860) e uno da fuori regione (1.276). I casi/contatti in isolamento domiciliare sono infine 11.818 (9.242 asintomatici e 3.426 sintomatici): 3.658 a Pesaro Urbino, 3.439 ad Ancona, 1.491 a Macerata, 1.489 a Fermo e 1.741 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 555 operatori sanitari.

I decessi

Si sono verificati sette decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Tutti con patologie pregresse. Tre all'ospedale di Pesaro Marche Nord (una 99enne di Reggio Emilia, una 79enne di Pesaro ed un 89enne di Pesaro), una a Galantara di Pesaro (una 94enne di Mombaroccio), una alla Rsa di Corinaldo (un 93enne di Corinaldo), una al Torrette di Ancona (un 74enne di Castelfidardo) ed una all'ospedale di San Benedetto del Tronto (un 64enne sambenedettese). Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 1.491: 862 uomini e 629 donne che nel 95,5% dei casi presentavano patologie pregresse e con un'eta' media di 81 anni. Il territorio con più vittime e' la provincia di Pesaro Urbino (635), seguito da Ancona (346), Macerata (257), Ascoli Piceno (124) e Fermo (115) mentre sono 14 le persone decedute provenienti da fuori regione.