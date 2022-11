BiAnconatale al via, migliaia di anconetani tra il corso e piazza Roma: in collegamento anche Andrea Bocelli

ANCONA - «Un evento per festeggiare tutti insieme. Siamo una grande comunità ed il Natale ci apre al mondo». A parlare sul palco di Piazza Roma è il sindaco Valeria Mancinelli. Da pochi minuti si sono accese le luci sul BiAnconaTale 2022. Nel pomeriggio anconetano, immersi in un'atmosfera già magica con migliaia di cittadini presenti in centro, ecco lo show di luci, colori e suoni. Sul palco, oltre al primo cittadino, anche due splendide voci anconetane spesso impegnate in Italia e all'estero: Cecilia Sordoni (corista e cantante più volte al fianco di Andrea Bocelli a altri artisti) e Lorenzo Bon (interporete swing, jazz e blues, la voce italiana di Frank Sinatra). Poi la sorpresa: il collegamento con Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti. Il maestro e consorte hanno salutato i tanti anconetani presenti ed hanno ricordato il costante impegno della propria fondazione. Il sindaco Valeria Mancinelli (al suo ultimo Natale da primo cittadino) è stata accompagnata dalla giunta comunale e, concluso il conto alla rovescia, ha dato ufficialmente il via alla kermesse tanto cara alla città.

Il programma

Piazza Cavour, già animata dalla ruota panoramica, ospiterà una parte del Christimas Market e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Mentre in piazza Roma, oltre al palco dove durante le festività si esibiranno numerosi artisti, prendere vita il Villaggio di Babbo Natale. Lungo Corso Garibaldi, invece, si snoderanno le casette in legno del mercatino: 52 in totale, decorate a tema, per un’ampia offerta di oggetti regalo, dolci e prodotti tipici. Saranno presenti anche due aziende dal SudTirol. In piazza Pertini, dal 9 dicembre, verranno allestiti il luna park natalizio e il Bosco degli Elfi. Durante i weekend sono previsti spettacoli itineranti nelle le vie del centro, Corso Garibaldi e Corso Mazzini. Ma il Natale di Ancona non coinvolgerà solamente il centro città. Infatti sono previsti spettacoli anche in corso Amendola e al Piano. Coinvolte anche le frazioni con concerti delle corali nelle chiese e i mercatini a Varano ( 3 e 4 dicembre) e al Piano dove domenica 4 dicembre si terrà la seconda edizione del Gran mercato del Pià. Tutto il programma dettagliato si potrà scoprire utilizzando il qr code presente nei manifesti pubblicitari dell’evento. L'evento terminerà giovedì 8 dicembre.