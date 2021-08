La barca si ribalta: soccorsi due diportisti in difficoltà

Doppio intervento questa mattina per la Guardia Costiera dorica. Lo stesso mezzo impegnato nel trasferimento dei bagnanti che si trovavano nel tratto di spiaggia interessato dalla frana della falesia, poco dopo è intervenuto davanti alla spiaggia di San Michele per soccorrere un'imbarcazione da diporto che, come si dice in gergo, era scuffiata.

Il mezzo in difficoltà nel frattempo era stato rimorchiato in mare da un'altra imbarcazione da diporto che aveva anche raccolto le due persone presenti a bordo. L'assistenza è proseguita fino al porto di Numana dove la barca in difficoltà è stata posta in sicurezza all'ormeggio.