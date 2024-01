Scivola da un attrezzo sportivo al parco e piomba a terra, bimbo di 7 anni perde i sensi

AGUGLIANO - Era al parco delle Querce con i genitori quando giocando su un attrezzo sportivo è scivolato piombato a terra, a più di due metri di altezza. Paura per un bambino di sette anni che dopo l’impatto ha perso i sensi. L’incidente è avvenuto domenica, poco prima dell’ora di pranzo. Il bambino è salito su una barra di ferro, di quelle che servono per rimanere in trazione e fare esercizi per le braccia, mentre cercava di spostarsi lasciando una mano alla volta è scivolato precipitando a terra. Subito soccorso dai genitori è stato chiamato il 118. In volo si è alzata anche l’eliambulanza che ha trasportato sul posto il medico. Il minore è stato poi portato in ambulanza all’ospedale Salesi con un codice di media gravità.

Nella caduta ha battuto il torace. A bordo del mezzo sanitario ha poi ripreso coscienza. Fino a ieri pomeriggio è rimasto in osservazione in ospedale poi è stato dimesso. Il Comune aveva inaugurato l’area sportiva del parco, interamente a noma e con tanto di cuscino gommato a terra, lo scorso 18 novembre, attingendo ad appositi fondi ministeriali.