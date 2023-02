Gli dà un passaggio in auto poi vuole abusare di lui e lo minaccia con la pistola

ANCONA - Aveva chiesto un passaggio per raggiungere il capoluogo dorico da Jesi ma durante il tragitto è stato abusato una prima volta e poi minacciato con la pistola per un rapporto sessuale. Vittima un giovane del Ghana che doveva recarsi ad un centro sportivo. Ad aggredirlo sarebbe stato un 70enne che è finito a processo per violenza sessuale. Ieri in tribunale, dove è in corso il procedimento davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, sono stati sentiti due carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno svolto l’indagine. Stando alle accuse il 70enne avrebbe allungato le mani al giovane durante il trasporto. Arrivati a Castelferretti l’anziano si è fermato e avrebbe tirato fuori l’arma, risultata poi una pistola a salve con tappo rosso, per pretendere un rapporto sessuale con il ragazzo. Il ghanese sarebbe riuscito a disarmarlo buttando la pistola fuori dalla vettura. Poi sarebbe fuggito.

Il 70enne lo avrebbe raggiunto convincendolo a tornare in auto per proseguire il viaggio. Ma ci sarebbe stato un altro approccio tanto che per far fermare la vettura il ghanese avrebbe mandato fuori strada l’uomo. Poi sarebbe sceso per scappare definitivamente. Il giovane si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’anziano. I militari avevano perquisito casa e auto. Il 70enne spontaneamente aveva consegnato l’arma. Sotto il sedile della vettura erano stati trovati i colpi a salve. L’imputato, difeso dall’avvocato Federica Guarrella, rigetta le accuse. Prossima udienza il 4 maggio per sentire la vittima.