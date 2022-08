Ancora vandali in azione: in via Piave danneggiata un’auto a due passi dai Carabinieri

ANCONA- Aveva parcheggiato la sua auto – una Smart - in via Piave, ad una decina di metri dalla stazione dei Carabinieri. Quando è tornata a recuperala, si è accorta che il tetto in vetro della Smart era stato praticamente sfondato. E’ stato un sabato notte decisamente triste per la proprietaria dell’auto con il gesto dei potenziali malintenzionati che, tuttavia, potrebbe essere stato ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La denuncia è arrivata attraverso il popolare gruppo social Sei di Ancona se, contornata da veri commenti di solidarietà da parte degli altri utenti. Un danno ingente che ovviamente comporterà la sostituzione del tetto in vetro. Remota la possibilità che qualcosa possa essere caduto da un balcone ma, come detto, le telecamere chiariranno il tutto.