«Sos, emergenza a bordo». Atterraggio di fortuna all’aeroporto di Falconara

FALCONARA - Atterraggio d’emergenza oggi pomeriggio all’aeroporto Raffaello Sanzio. Un velivolo privato, in transito sul territorio, ha lanciato un sos per una emergenza a bordo che lo costringeva a scendere subito di quota e atterrare. Aveva diversi passeggeri trasportati. Un mezzo di piccole dimensioni che si è trovato in difficoltà. In pista sono arrivati i vigili del fuoco, pronti ad entrare in azione in casa di un atterraggio difficoltoso. Fortunatamente il velivolo è atterrato senza danni e senza conseguenze per i passeggeri. A bordo non sono mancati momenti di paura.