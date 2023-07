Asili nido, iscrizioni aperte dallo scorso maggio. Messi a bando 257 posti: il punto sull'anno educativo 2023/2024

ANCONA - Anche per il prossimo anno educativo (2023-2024) si prevede il servizio di 14 nidi d'infanzia comunali, 4 gestiti da personale educativo dipendente e gli altri tramite contratti di gestione con cooperative sociali. I posti complessivi dei nidi sono 521 e, al netto dei bambini le cui famiglie hanno confermato la presenza rispetto all'anno educativo precedente, con le iscrizioni aperte a maggio 2023 sono stati messi a bando 257 posti. Lo ha spiegato ieri mattina l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli rispondendo a una interrogazione nel corso dei lavori del Consiglio.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione, in esito dell'istruttoria delle richieste, è stata redatta la relativa graduatoria. “Per quanto riguarda i nidi a gestione diretta, con personale comunale – ha specificato l'assessore – dallo scorso anno l'orario prolungato pomeridiano è garantito da educatrici part time assunte a tempo determinato, mentre in precedenza l'orario pomeridiano era garantito da personale di cooperativa. Le educatrici (12 più 2 a copertura delle assenze) saranno nuovamente assunte nel mese di settembre 2023. Il numero dei posti disponibili il pomeriggio non sempre coincide con quello dei posti disponibili la mattina, poiché è definito sulla base del numero di educatrici e di spazi disponibili, in modo tale da garantire ai bambini una buona qualità del riposo pomeridiano. Per quanto concerne invece i nidi a gestione indiretta, cioè con personale di cooperativa, con orario prolungato, con l'inizio dell'anno 2022-2023 sono entrati in vigore i nuovi contratti di gestione, all'interno dei quali veniva previsto il numero dei posti pomeridiani sulla base dell'analisi storica delle richieste. Ciò è stato necessario per prevedere con esattezza i costi degli appalti”.

“Anche per il prossimo anno educativo – ha poi concluso l'assessore – è prevista l'attivazione del servizio “Nido estate” per circa tre settimane nel mese di luglio. L'Amministrazione comunale intende in questo modo qualificare ulteriormente il servizio garantendo questa ulteriore apertura. A maggio 2024 sarà chiesto alle famiglie se intendano o meno usufruire del servizio estivo”.