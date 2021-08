Controlli di Ferragosto, droga e coltello in auto: denunciato un uomo

Droga, marijuana nella fattispecie per oltre 10 grammi e un coltello. E’ quanto trovato addosso e nelle macchina ad un uomo – un marocchino di trent’anni residente a Senigallia – nel corso dei controlli di Ferragosto che si stanno svolgendo in questi giorni proprio sulla spiaggia di Velluto.

Erano posizionati in zona Vivere Verde di Senigallia gli agenti (i numeri sono stati raddoppiati quest’anno, con oltre 250 persone e 170 veicoli perquisiti fino ad oggi) quando, nel corso delle operazioni, fermata un’auto con due passeggeri si sono accorti che uno di loro risultava già noto per alcuni precedenti specifici. Grazie all’intervento dei cani cinofili, oltre alla droga, è stato rinvenuto anche il materiale per l’uso e per la preparazione. Immediata la denuncia da parte dei poliziotti per il reato di detenzione di stupefacenti con fini di spaccio e il porto illegale di arma.