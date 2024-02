Esce con il cagnolino e non la vedono tornare: ritrovata da un passante, non riusciva ad alzarsi dopo una caduta

ANCONA – Era uscita di casa con il suo cagnolino, ma non aveva fatto ritorno nella propria abitazione poco dopo, come d’abitudine, risultando irraggiungibile. È stata la figlia di una signora di quasi 80 anni a segnalare nella serata di ieri alla Sala Operativa della Questura la scomparsa dell'anziana madre, comprensibilmente preoccupata per l’assenza della mamma con cui non riusciva a mettersi in contatto.

I poliziotti hanno così cominciato a perlustrare la zona delle Palombare, dove si presumeva potesse trovarsi la donna, passando al setaccio le strade alla ricerca dell’anziana sulla base della descrizione fornita dalla figlia. A richiamare l’attenzione degli agenti è stato un passante, che aveva al guinzaglio proprio il cagnolino, ritrovato nei pressi di un campo, dove un altro uomo ha riferito ai poliziotti di aver visto una donna in difficoltà.

Nel punto indicato i poliziotti hanno ritrovato l’ottantenne, cosciente ma riversa a terra, dopo essere caduta in un punto scosceso senza riuscire ad alzarsi. Dopo le prime cure del caso, la donna – nel complesso in buone condizioni – è stata portata in ospedale in modo che da garantirle tutte le cure del caso, mentre il cagnolino è stato affidato ai parenti dell’anziana che nel frattempo erano stati avvisati del suo ritrovamento.