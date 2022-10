Nonnina cade a terra e per due ore non riesce a muoversi, un vicino la sente gridare e dà l'allarme

ANCONA - Si trovava in casa quando è scivolata a terra e non è più riuscita a rialzarsi. Per sua fortuna, dopo circa due ore, un vicino ha sentito i suoi lamenti ed è riuscito ad allertare i soccorritori. E' quanto successo questa mattina all'interno di un appartamento del Pincio.

L'anziana, una 90enne anconetana, è rimata distesa sul pavimento per un paio d'ore. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a forzare il portone ed entrare in casa. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute ed affidata agli operatori della Croce Gialla di Ancona. Quest'ultimi l'hanno poi caricata in ambulanza e trasportata in ospedale con un codice di media gravità.