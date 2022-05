L'escavatore è in vendita online: paga 4mila euro per averlo ma è una truffa

CUPRAMONTANA - Versa 4mila euro per l'acquisto di un escavatore ma viene truffato: è quanto accaduto ad un 50enne residente nella Vallesina vittima di una truffa online. Gli autori, tre uomini di 46 e 49 anni calabresi e una 24enne napoletana, hanno pubblicato un annuncio sul web per la vendita dell'oggetto. Interessato all'affare la vittima ha versato i soldi su una prepagata ma senza mai ricevere nulla in cambio.

L’escavatore, infatti, non è mai arrivato a casa e dei titolari dell’annuncio si sono perse le tracce. I carabinieri della stazione di Cupramontana, compagnia di Fabriano, dopo lunghe indagini informatiche sono riusciti a identificarli e denunciarli per truffa in concorso.