Incendio nell'appartamento, Anna Maria non ce l'ha fatta: la donna è morta

SENIGALLIA - Non c'è stato nulla da fare per Anna Maria Casci Ceccacci. La donna è morta nell'incendio che ieri è divampato nella sua casa in via Di Vittorio. Inutile il tentativo di rianimazione da parte del 118, arrivato sul posto insieme ai Vigili del fuoco. La donna è stata trovata sul divano, è morta poco dopo l'intervento a 77 anni. Il condominio di 5 piani è stato evacuato. Cause dell'incendio ancora in corso di accertamento.