Ragazza con intenti suicidi minaccia di buttarsi dal secondo piano, salvata dai poliziotti

ANCONA- Minaccia di buttarsi dalla finestra, ragazza di 22 anni salvata in extremis dai poliziotti. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in zona Pinocchio. A lanciare l’allarme la madre della giovane che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante che ha trovato la donna in strada impaurita, tremolante e in stato confusionale. La signora ha riferito agli agenti che la figlia, affetta da disturbi psichici, stava per lanciarsi dalla finestra della camera da letto situata al secondo piano del palazzo. I poliziotti hanno cercato di calmare la donna in preda al panico e insieme sono saliti nell’appartamento. La signora ha aperto la porta ed ha avvisato i poliziotti che la figlia, alla vista delle divise, avrebbe potuto compiere il malsano gesto. Raggiunta la camera da letto, gli agenti hanno sentito la ventiduenne urlare frasi senza senso e l’hanno trovata in piedi su una sedia davanti alla finestra aperta e con il corpo già sporgente fuori, in procinto di darsi la spinta per lanciarsi nel vuoto. All’interno della camera era presente anche il padre, completamente pietrificato e ammutolito. I poliziotti hanno capito che non c’era tempo per stabilire un contatto con la giovane e così sono entrati subito in azione. L’hanno afferrata da dietro e messa in sicurezza. La ragazza ha cercato di liberarsi per buttarsi dalla finestra, ma i poliziotti, seppur con difficoltà, sono riusciti a contenerla e a farla desistere. Una volta messa in sicurezza, hanno atteso l’arrivo dei sanitari che hanno provveduto a sedare la ventiduenne e a trasportarla all’Ospedale di Torrette.