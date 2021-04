Gli chiudono il locale perchè lui è senza mascherina, il titolare lo riapre senza permesso per 2 volte

ANCONA - Quando i carabinieri erano entrati nel suo negozio di via Marconi lo avevano sorpreso senza mascherina. Per questo, nella giornata del 3 aprile scorso, il suo minimarket era stato chiuso per 5 giorni. Quello stesso pomeriggio il titolare, un 38enne del Bangladesh, aveva deciso di riaprire e ieri, a distanza di alcuni giorni, lo ha rifatto non rispettando per la seconda volta la misura restrittiva.

«Ho tenuto il mio negozio aperto perchè non conosco la lingua italiana» ha detto questa mattina ai carabinieri del NORM di Ancona. Una giustificazione che non è servita ad evitargli la denuncia.