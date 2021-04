Titolari senza mascherina, i carabinieri chiudono 3 attività ad Ancona: 2 le denunce

ANCONA - Sono tre le attività chiuse dai carabinieri della Compagnia di Ancona durante i controlli effettuati nel weekend pasquale. A finire nei guai tre persone, titolari di altrettanti negozi presenti nel territorio dorico, sorpresi senza la mascherina.

La prima chiusura è avvenuta nella giornata di sabato ai danni di un minimarket di via Marconi, gestito da un 38enne originario del Bangladesh. L'uomo si trovava all'interno del proprio negozio senza utilizzare i dispositivi di protezione. Stessa sorte per un 40enne egiziano e per un 45enne del Bangladesh, rispettivamente proprietari di una macelleria in corso Carlo Alberto e di un negozio di telefonia di piazza Ugo Bassi. Per entrambi, oltre alla chiusura per 5 giorni, è scattata anche una denuncia perchè poche ore dopo il controllo hanno deciso di riaprire le proprie attività.