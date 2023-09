Rientra dal lavoro e lamenta un dolore al petto, Gianfranco muore in casa a 64 anni

ANCONA - Era tornato a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Gianfranco Croci, pescatore di 64 anni, ieri sera ai suoi colleghi aveva detto di quel dolore al petto che un po' lo stava preoccupando. Nella notte il dramma: il cuore di Gianfranco ha smesso improvvisamente di battere e questa mattina i soccorritori, allertati da alcuni familiari, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Vigili del fuoco e 118 sono stati allertati proprio dai familiari dell'uomo, preoccupati dopo aver tentato per alcune ore di mettersi in contatto con il 64enne. Secondo una prima analisi del medico il pescatore, residente in un appartamento di via Fornaci Comunali, sarebbe deceduto per cause naturali. Sul posto anche la polizia.