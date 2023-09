Non risponde ai familiari, una persona trovata morta in casa

ANCONA - Una persona di circa 60 anni è stata trovata morta in casa questa mattina, agli Archi. Non rispondeva ai familiari che hanno dato l'allarme. Sul posto, in via delle Fornaci, oltre alla polizia è arrivato il 118 che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta ed entrare. Per l'occupante dell'abitazione non c'era più nulla da fare. Le operazioni sono ancora in corso. (Servizio in aggiornamento).