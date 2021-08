Raffiche di vento e pioggia, danni al mare e in città: paura per la caduta alberi

Il brutto tempo sembra aver concesso una tregua ma questa mattina, poco dopo le 8, pioggia e vento forte si sono abbattuti sulla provincia. In particolare nella zona di Ancona fino ad arrivare alla Vallesina e all'entroterra montano. Ombrelloni divelti, sedie che volano e lettini in acqua negli stablimenti balneari mentre in città come Agugliano si sono verificati disagi e incidenti di lieve entità per la caduta di alberi, rami e cartelli stradali in strada. Un lettore ha inviato delle immagini scattate poco dopo la raffica di vento che ha scaraventato a terra vasi e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Al lavoro per ripristinare la situazione le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco che in centrale hanno ricevuto, da questa mattina fino a mezzogiorno, una cinquantina di chiamate. Le richieste pervenute sono per alberi e rami sulla sede stradale, rimozione di tegole o camini pericolanti. Le zone con maggiormente colpite della Provincia di Ancona sono quelle relative ai comuni di Jesi, Ancona, Falconara Marittima, Chiaravalle e altri comuni presenti della fascia collinare. Anche per la provincia di Macerata le zone più colpite risultano essere quelle interne come i comuni di Camerino, Castelraimondo e Macerata.

Incidente anche sull'Asse attrezzato di Ancona dove un 52enne di Jesi è volato dalla sella della sua moto planando sull'asfalto dopo che una pianta era caduta in mezzo alla carreggiata per il vento, sbarrando il percorso al centauro. Sul posto è intervenuta la polizia locale, gli operatori del 118 ed è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Torrette.