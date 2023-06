Se le danno di santa ragione per gelosia, furibonda lite in casa tra fidanzati

ANCONA- Furiosa lite tra fidanzati per gelosia, la Squadra Volante interviene in un appartamento di via I Maggio. La segnalazione è arrivata ieri sera alla Sala Operativa della Questura e gli agenti, giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento al primo piano di una palazzina. Al loro arrivo la discussione era già finita e la casa si presentava in ordine. I poliziotti hanno identificato un italiano di 42 anni e una rumena di 40. La donna ha riferito di aver litigato con il fidanzato per futili motivi legati alla gelosia, l’uomo ha confermato la versione della compagna scusandosi per i toni accessi avuti durante il diverbio. Gli agenti hanno accertato l’assenza di segni riconducibili ad una eventuale aggressione e di pregressi episodi di violenza. Una volta appurata la situazione di calma, hanno reso edotte le parti delle loro facoltà di Legge. La Polizia ricorda che è sempre meglio segnalare eventuali situazioni di pericolo e allertare le forze dell'ordine per evitare che le situazioni possano degenerare.