Troppo nervosi al controllo della Polizia, nascondevano hashish nelle sigarette e in un barattolo. Nei guai tre persone

ANCONA- Prima sigarette contenti hashish, poi involucri della stessa sostanza in un barattolo di vetro. Doppio intervento ieri per la Squadra Volante della Questura di Ancona impegnata nei servizi di controllo del territorio. Ieri mattina gli agenti hanno notato in via Maggini due uomini che alla vista della Polizia hanno cambiato repentinamente direzione con fare sospetto. Gli agenti hanno così deciso di procedere al controllo. I due, entrambi cittadini extra UE, erano particolarmente insofferenti e nervosi. I poliziotti hanno domandato se stessero nascondendo qualcosa e i due hanno consegnato una sigaretta ciascuno, confezionata artigianalmente e contenente sostanza stupefacente di tipo hashish di circa un grammo. Inoltre, uno di loro ha consegnato anche un involucro di plastica contenente altro hashish del peso di più di un grammo. Entrambi hanno dichiarato di detenere la sostanza stupefacente per uso personale pertanto sono stati sanzionati e la droga è stata sequestrata per successivi esami da parte della Polizia Scientifica.

Stessa violazione è stata contestata al conducente di 26 anni che la notte scorsa è stato fermato dalla Squadra Volante mentre transitava al Piano. Il nervosismo del giovane ha permesso di scoprire cosa stesse nascondendo in auto. Il 26 enne, cittadino italiano, ha consegnato agli agenti un barattolo in vetro contenente pezzi di sostanza stupefacente tipo hashish del peso netto rispettivamente di 0,20 grammi e 0,40 grammi. Anche in questo caso il giovane ha dichiarato che la detenzione era per uso personale. Oltre alla sanzione, al giovane è stata trattenuta la patente di guida e l’auto è stata affidata ad un suo familiare successivamente giunto sul posto.