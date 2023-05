È ai domiciliari ma passeggia in centro con dei pregiudicati e con la droga: di nuovo in arresto

ANCONA- È ai domiciliari ma viene sorpreso dai poliziotti a passeggio in centro in compagnia di pregiudicati e in possesso di droga. È finito in carcere il 58enne italiano sottoposto dallo scorso ottobre alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione. L’uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Perugia ad otto mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nell’estate del 2014 a Falconara Marittima. All’epoca dei fatti venne arrestato in flagranza. La sentenza è divenuta definitiva nel settembre 2022 e il mese successivo, l’uomo è stato ammesso all’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Ancona. L’evasione però gli è costata cara. A seguito della segnalazione della Questura, il Magistrato di Sorveglianza ha revocato la misura disponendo il suo accompagnamento in un istituto penitenziario per l’espiazione della pena residua. I poliziotti hanno quindi raggiunto l’uomo nella sua abitazione e, dopo le incombenze di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Montacuto.