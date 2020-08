Scivola per colpa delle alghe, cade e batte la testa: paura per una bagnante

Scivola sul bagnasciuga per colpa della alghe e finisce all’ospedale. Disavventura per una donna di 40 anni, soccorsa al Passetto oggi attorno alle 13 dalla Croce Gialla e accompagnata in ambulanza a Torrette in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre passeggiava in riva al mare, è scivolata all’indietro e ha battuto la testa e la schiena. Il primo a soccorrerla è stato un volontario della Blu Pubblica Assistenza che ha la postazione in zona e ha contattato il 118.