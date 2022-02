Cocaina e anabolizzanti: la casa era un bazar di farmaci e droga 

ANCONA - In casa la polizia ha trovato cocaina oltre a diverse quantità di anabolizzanti e farmaci. A finire nei guai è stato un 50enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. I farmaci e gli anabolizzanti, secondo gli investigatori, venivano commercializzati per l’alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti. Attività, questa, espressamente vietata e punita dal codice penale.

Il 50enne, secondo le indagini, era ancora attivo nel traffico di cocaina. Arrivati nell'abitazione, i poliziotti hanno scoperto tre involucri di “coca”, ma anche 100 pasticche e fiale di anabolizzanti di vario tipo. Trovati anche ritagli di cellophane che, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati utilizzati per confezionare la droga. In casa c’erano anche 920 euro in tagli da 20 e da 50, presunti proventi dell’attività di spaccio.