Puzza di bruciato dal primo piano, scatta l'allarme antincendio ed il Tribunale viene evacuato

ANCONA - Momenti di tensione questa mattina, intorno mezzogiorno, per l'allarme antincendio scattato all'interno del Tribunale di Ancona, in via Giuseppe Mazzini. La causa sarebbe stata un principio d'incendio nei pressi dell'ufficio dei decreti penali. Non è ancora chiaro cosa l'abbia provocato. Una voce al megafono ha chiesto a tutti i presenti di evacuare subito la struttura. Le persone che si trovavano all'interno sono subito corse in strada in attesa dell'arrivo dei pompieri.

AGGIORNAMENTO: Verso le 12:30 sono stati fatti tutti rientrare e la situazione è tornata alla normalità. Il principio d'incendio è scaturito da un trasformatore dentro gli uffici gip. Ora sarà staccato e verrà cambiato. Il fumo si è poi propagato nel controsoffitto ed è uscito sul ballatoio dove si trova l?attesa per l'ufficio decreti penali, al primo piano. Il guasto è stato individuato dall?ingegnere della ditta che opera per il tribunale.