Veloce, bella e sicura. Arriva in strada la nuova Alfa Romeo Tonale della Polizia di Stato

ANCONA - Nuovo arrivo per il parco auto della Questura di Ancona e prima uscita in strada, in dotazione all' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, la nuovissima Alfa Romeo Tonale, il mini Suv che sfoggia la tradizionale livrea istituzionale azzurra e bianca della Polizia di Stato.

L' Alfa Romeo Tonale in dotazione alla Polizia di Stato è dotata di un motore 1500 centimetri cubici turbo benzina mild hybrid: il cambio è automatico a doppia frizione a 7 rapporti e ai 160 cavalli del motore termico si affiancano i 20 generati dal motore elettrico che, di fatto, rendono questo veicolo un full hybrid, capace di muoversi per brevi tratti e a basse velocità senza consumare carburante. Tante le differenze rispetto alla versione civile della vettura come la protezione balistica del parabrezza e delle portiere, a cui si aggiunge la solida cella posteriore di contenimento per poter trasportare in sicurezza le persone che vengono fermate dagli agenti su strada. La nuova Pantera della Polizia è infine dotata del tecnologico sistema “Mercurio Extended”, usato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi.