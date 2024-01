Picchiato in strada mentre aspetta il bus: «Mi hanno preso a pugni»

ANCONA - Prima ha detto che stava attraversando la strada quando una persona lo avrebbe raggiunto e preso a pugni in faccia. Poi ha raccontato che l’aggressione è avvenuta mentre aspettava l’autobus per tornare a casa. Di fatto un 53enne è stato trovato ferito, con il volto tumefatto, al capolinea del 2, al Pinocchio. Attorno alle 19.30 l’uomo, italiano, ha chiamato il 112 per segnalare l’aggressione. «Mi hanno preso a pugni» avrebbe detto. Sul posto è arrivata la polizia, due pattuglie, poi una ambulanza della Croce Rossa. Con un co dice di media gravità il ferito è stato portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. Era molto agitato e si sarebbe fatto notare durante l’attesa, nelle salette del triage. Sono in corso accertamenti per fare maggiore luce su quanto gli è successo. Ha riportato un trauma facciale e lamentava dolore al costato.