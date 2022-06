ANCONA - Rimprovera il nipote e viene aggredito dal fratello. Scatta la lite a Sappanico, interviene la polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato aggredito insieme al genitore di un amico di suo nipote a causa di un banale rimprovero in occasione di una festa.





Ai quartieri nuovi di Ancona, invece, la polizia è intervenuta per un’altra lite in famiglia. Si tratta di una coppia rumena in cui, secondo le ricostruzioni, lui avrebbe minacciato di morte la coniuge. La donna è stata portata in sicurezza presso un altro domicilio.