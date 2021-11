Malore in aeroporto, poliziotto in ferie salva la vita ad un uomo

Ha praticato tutte le manovre necessarie per salvare la vita ad un uomo in preda a violente convulsioni. Il tempestivo intervento dell'agente scelto della questura di Ancona Antonio Ilardo è stato fondamentale per soccorrere l'uomo di origine straniera che pochi giorni fa, all'aeroporto di Fiumicino, ha accusato un malore nei pressi del Terminal 3. Il giovane poliziotto di origini siciliane fuori servizio non ha esitato ad intervenire per soccorrere il malcapitato, caduto a terra e colto da convulsioni. Ha praticato su di lui le manovre necessarie per il salvataggio e, mntenendo la calma, Ilardo ha afferrato la lingua dell'uomo per evitarne la deglutizione e ha atteso che la crisi passasse e che le normali funzioni vitali riprendessero.

Superata la crisi l'uomo ha ripreso conoscenza pur riportando una ferita alla testa. L'agente, tramite l'autista dell'autobus posteggiato nello scalo romano, ha chiamato il 118 spiegando agli operatori l’accaduto e sincerandosi, dopo aver parlato con i sanitari, di aver ormai scongiurato il pericolo maggiore.

Solo un mese fa due agenti delle Volanti di Ancona avevano fatto la differenza salvando la vita ad un uomo che aveva accusato un malore in un bar di Corso Matteotti. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, che ha voluto incontrare il giorno stesso del suo insediamento in Questura i poliziotti che si erano contraddistinti per il soccorso ad un cinquantenne, in un bar del centro, ha espresso il suo vivo compiacimento al Dirigente delle Volanti, il capo Luca Dal Monte, anche per il recente operato dell’agente Ilardo, ribadendo che: «Esserci Sempre è lo spirito della nostra missione al servizio dei cittadini, per garantirne la sicurezza e l’ incolumità».