Accoltellato dopo una lite, a due passi dalla stazione, preso l’aggressore: è un 20enne

ANCONA - C’era stata una lite, in via Berti, tra un pachistano di 38 anni e un gruppo di somali. Uno di questi aveva ferito all’addome il primo, con una coltellata. Poi erano fuggiti via tutti lasciando il 38enne sanguinante. L’uomo, soccorso da alcuni connazionali, era stato portato in stazione dove la polizia ferroviaria aveva proceduto alle ricerche del responsabile. Era il pomeriggio del 5 marzo scorso. L’accoltellatore è stato individuato e denunciato per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Si tratta di un 20enne, somalo. Il pachistano era stato affidato alle cure del 118 e portato in ospedale.

Non era grave, aveva riportato 5 giorni di prognosi. Dalle indagini della Polfer è emerso che la lite era scoppiata tra 6 cittadini stranieri per futili motivi, probabilmente a causa dell’abuso di alcool e che l’autore del reato si era allontanato dileguandosi mentre gli altri due suoi connazionali erano stati rintracciati, uno su un treno in partenza per Ascoli Piceno e l’altro sotto la pensilina degli autobus davanti la stazione ferroviaria. Il somalo è stato rintracciato in centro da una pattuglia delle volanti della polizia.