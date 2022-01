Covid o banale influenza? Riconoscere i sintomi nei bambini: parla la pediatra

Qualche starnuto di troppo e magari una linea di febbre. Il pensiero va subito al Covid. Come distinguere nei bambini il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo da una banale influenza? Today.it ha intervistato la dottoressa Elena Brozzola, pediatra della Società Italiana di Pediatria.

Il picco dell’influenza è previsto proprio nelle prossime settimane, tra fine gennaio e inizio febbraio.

I sintomi da Covid nei bambini

«I sintomi d’esordio del Covid-19 in età pediatrica più frequenti sono febbre e tosse. Un recente analisi della letteratura scientifica disponibile, riporta febbre nel 51% e tosse nel 41%- spiega la dottoressa- tra i sintomi più frequentemente riportati, oltre a febbre e tosse, vi sono mal di gola, rinorrea, sintomi gastro-intestinali. Ricordiamo, però, che il Covid-19 nei bambini, più frequentemente che nell’adulto, può essere asintomatico o pauci-sintomatico».

Il tampone

«Il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 va effettuato in caso di contatto con persona affetta o in caso di sintomatologia compatibili, seguendo le indicazioni del pediatra curante» prosegue il medico. Nelle Marche, il prossimo 6 gennaio, è prevista una giornata di tamponi gratuiti per il rientro a scuola in sicurezza dopo le feste. La tabella dei luoghi e degli orari in provincia di Ancona è consultabile a questo link.

Covid vs influenza, differenze

«I sintomi sono nel più dei casi sovrapponibili, fatta eccezione per la perdita di gusto e olfatto tipica del Covid 19, ma infrequente nei bambini. Pertanto, durante i mesi in cui vi è anche la circolazione del virus influenzale, è utile eseguire un tampone per escludere o confermare l’infezione da SARS-CoV-2. Il consiglio da dare ai genitori, oltre all’osservanza delle misure anti Covid-19, è quello di proteggere il proprio nucleo familiare tramite le vaccinazioni anti-influenzale e anti Covid-19, compatibilmente con le indicazioni ministeriali».