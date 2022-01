Tamponi gratis per studenti: quando e dove ad Ancona e provincia

«Come preannunciato nei giorni scorsi, per il rientro a scuola in sicurezza dopo le Festività, abbiamo predisposto una giornata di tamponi gratuiti rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo». Lo annuncia ufficialmente il presidente della Regione, Fancesco Acquaroli. Giovedì 6 gennaio, senza necessità di prenotazione, saranno aperti dei punti su tutto il territorio regionale dove i bambini e i ragazzi, accompagnati da un adulto, potranno recarsi per effettuare un tampone gratuitamente.

I punti individuati per l’Area Vasta 2 ad Ancona (PalaRossini, ore 8-20), Fabriano (Via Fornaci 108 - 8,30 – 13), Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20), Jesi (Zona Zipa - Via dell’Industria 9, ore 8,30 – 12,30), Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15)e Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13.

«Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening per i giovani studenti- prosegue Acquaroli- per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza. Intendo per questo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per offrire alla popolazione marchigiana questa opportunità e tutto il personale sanitario da quasi due anni in prima linea nella lotta alla pandemia».