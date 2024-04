L'Intelligenza Artificiale che salva la vita: diagnosi di ictus sempre più tempestiva con il nuovo software

ANCONA - Un software basato sull'Intelligenza Artificiale per diagnosticare tempestivamente l'ictus. La nuova tecnologia è stara presentata stamattina a Torrette dal direttore della SOD Clinica di Neuroradiologia Gabriele Polonara.

L’innovativo software adottato dalla Clinica di Neuroradiologia è all’avanguardia nella diagnosi dell’ictus ischemico in fase acuta, consentendo una rapida ed efficace rielaborazione dei dati ottenuti allo studio TAC dell’encefalo e di ottenere informazioni sulla estensione dell’area ischemica e sullo stato di salute dei tessuti cerebrali adiacenti. Queste informazioni sono decisive per capire quali pazienti possono trarre beneficio da un trattamento di rimozione endovascolare del trombo responsabile dell’ischemia cerebrale.

Con la prossima attivazione del teleconsulto, i dati clinici e immagini TAC o di Risonanza Magnetica potranno essere visti e valutati dai neurologi e neuroradiologi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche appena prodotte all’arrivo del paziente in qualsiasi ospedale marchigiano dotato di Stroke Unit di I livello, al fine di prendere decisioni in tempo reale e stabilire i pazienti da centralizzare presso l'azienda ospedaliera.

Il nuovo software è stato messo a punto dall’Ingegner Mauro Tiberi della SOSD Qualità, Rischio Clinico, Innovazione Gestionale e Tecnologia in sinergia con la SO Sistema Informativo Aziendale. Alla presentazione del sistema hanno partecipatl anche l' assessore regionale alla Salute, Filippo Saltamartini; il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIVPM Mauro Silvestrini, i direttori generale e sanitario dell’AOUM Armando Marco Gozzini e Claudio Martini. Presenti anche il direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Andrea Giovagnoni: il Responsabile SOS Stroke Unit, Marco Bartolini e il Responsabile SOS Neuroradiologia Interventistica, Stefano Bruni.