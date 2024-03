Tradizione di famiglia al passo con le sfide della medicina: Angelini apre la nuova farmacia

ANCONA - Inaugurata la nuova Farmacia Angelini in Corso Amendola 5. A tagliare il nastro l’Assessore alle Attività economiche e Urbanistica del Comune di Ancona Angelo Eliantonio e Michelangelo Angelini, direttore della farmacia. “La città di Ancona si arricchisce di uno spazio moderno, funzionale e adeguato ad ospitare servizi sempre nuovi, mantenendo quella caratteristica consolidata di presidio strategico del territorio e di punto di riferimento per i cittadini. - Ha dichiarato l’assessore Angelo Eliantonio - Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento di quella medicina di prossimità che vede al centro l’utente e i suoi bisogni. Le farmacie sono un presidio fondamentale in questo senso e la tradizione della famiglia Angelini non ha bisogno di presentazioni proprio qui nel Capoluogo, che a questa storia familiare deve molto. Alcuni servizi offerti saranno importanti perché alleggeriranno la pressione di strutture ospedaliere e studi medici, questo luogo avrà per questo una valenza sociale molto rilevante”.

A dirigere la farmacia di Ancona è Michelangelo Angelini, terza generazione di farmacisti della nota famiglia marchigiana che insieme alla madre Daniela, e i fratelli Alberto e Francesco gestisce già otto farmacie tra la città di Roma e la regione Marche. “Ringrazio tutti i cittadini di Ancona per l’affetto dimostrato in questa bella giornata di festa. La cura della salute e il benessere della comunità sono valori insiti nella nostra famiglia di farmacisti da generazioni, ad Ancona vogliamo offrire servizi e consulenze sempre più personalizzate e specializzate. – Ha affermato Michelangelo Angelini - Ed oltre a prenderci cura della salute degli anconetani vogliamo prenderci cura anche del lorio risparmio ed è per questo che abbiamo ideato il mese della salute regalando un prodotto su tre su tutto il settore del parafarmaco per un intero mese".

Per festeggiare la nuova apertura ad Ancona, la farmacia Angelini dal 16 marzo ha dato il via al “Mese della salute” offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare tre prodotti e di pagarne solo due su tutto il parafarmaco. Molti sono i servizi diagnostici offerti tra i quali Elettrocardiogramma ECG, Holter pressorio e cardiaco, oltre alle vaccinazioni, prenotazioni CUP gratuite e ai tanti altri servizi. Negli spazi dedicati all’universo femminile è possibile trovare un’ampia gamma di linee di bellezza e prodotti naturali di alta qualità. Grazie all’apertura, ogni giorno con orario continuato dalle ore 8 alle 21, e nei giorni festivi dalle 8 alle 20, la farmacia Angelini garantisce la massima l'attenzione verso tutti i cittadini, venendo incontro alle diverse esigenze della comunità".