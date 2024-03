Medicinali, screening ma anche consulenza al trucco: apre la nuova farmacia | VIDEO

Inaugurata la nuova Farmacia Angelini in Corso Amendola 5 ad Ancona, a tagliare il nastro l’Assessore alle Attività economiche e Urbanistica del Comune di Ancona Angelo Eliantonio e il dott. Michelangelo Angelini direttore della Farmacia. “La città di Ancona si arricchisce di uno spazio moderno, funzionale e adeguato ad ospitare servizi sempre nuovi, mantenendo quella caratteristica consolidata di presidio strategico del territorio e di punto di riferimento per i cittadini. - Ha dichiarato l’assessore Angelo Eliantonio - Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento di quella medicina di prossimità che vede al centro l’utente e i suoi bisogni. Le farmacie sono un presidio fondamentale in questo senso e la tradizione della famiglia Angelini non ha bisogno di presentazioni proprio qui nel Capoluogo, che a questa storia familiare deve molto. Alcuni servizi offerti saranno importanti perché alleggeriranno la pressione di strutture ospedaliere e studi medici, questo luogo avrà per questo una valenza sociale molto rilevante”.

Una giornata di festa che ha visto la presenza di tanti cittadini che hanno brindato a questa importante apertura in città. La storia della famiglia Angelini come custode della salute affonda le radici in una lunga tradizione di conoscenza farmaceutica tramandata con passione di generazione in generazione.