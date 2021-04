Il calisthenics si pratica al parco pubblico, installati i nuovi attrezzi

Per svolgere attività all'aria aperta, tempo permettendo, il Comune di Ancona Assessorato allo Sport in sinergia con l'assessorato al Verde e Manutenzioni, ha istallato al parco della Cittadella, proprio in questi giorni, gli attrezzi per effettuare attività ginnica a corpo libero. Il cosiddetto "calisthenics" non è altro che l'allenamento a corpo libero in cui si sfrutta il proprio peso corporeo per sviluppare i muscoli.

«Abbiamo voluto potenziare le strutture sportive del parco della Cittadella, come ci avevano richiesto i giovani frequentatori del parco – spiega l'assessore allo Sport Andrea Guidotti -. Abbiamo inoltre partecipato al bando “Sport e salute” di Anci, che, in caso di esito positivo, ci darà la possibilità di installare ulteriori macchinari al campo Italico Conti, con attrezzature utilizzabili da tutti”. “Abbiamo proprio scelto il parco della Cittadella – afferma l'assessore alle Manutenzioni e Verde, Stefano Foresi - perché punto di riferimento di molti anconetani e soprattutto di giovani amanti dello sport e della vita all'aria aperta». E proprio per rendere più fruibili le aree verdi, il Comune spiega che prosegue la cura del verde in città con altri interventi. "E' in piena fase di attuazione la manutenzione ordinaria delle varie zone verdi, sia pubbliche che scolastiche, mentre continua l'appalto di manutenzione straordinaria per gli alberi. Terminata la zona di Montesicuro si è poi passati a Villa Almagià, mentre da oggi hanno preso il via i lavori al parco di Villa Moroder.