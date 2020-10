Come riconoscere se le uova sono ancora buone: i metodi infallibili della nonna

Un uovo può essere consumato, generalmente, entro 28 giorni dalla data di deposizione. Per essere sicuri però è bene non andare oltre i 15 o 20 giorni. Le uova confezionate nei supermercati hanno ovviamente la data di scadenza e di deposizione riportata sia sulla scatola che sul guscio. Non capita di rado però che la confezione viene buttata e la scritta sul guscio non è leggibile. Come si fa a capire se l’uovo è ancora buono?

In acqua

Immergiamo l’uovo in una vaschetta con acqua fredda e sale al 10%. Se l’uovo resta sul fondo significa che è fresco, se resta a metà vuol dire che è meglio consumarlo solo previa cottura. Questo succede perché le uova fresche hanno pochissima aria all’interno e quindi tendono a restare sul fondo. Viceversa, le uova scadute tendono a galleggiare perché piene di aria.

La speratura

Bisogna osservare l'uovo contro luce: se la camera d'aria risulta piccola e l'ombreggiatura è estesa su tutta la superficie, significa che l'uovo è ancora fresco.

La mobilità

In questo caso basta agitare l’uovo. Se non percepiamo nessun movimento dentro l’uovo significa che l’albume è denso, possiamo stare tranquilli e consumarlo serenamente. In caso contrario, meglio consumarlo dopo una buona cottura.