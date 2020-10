Uova scadute, non è necessario buttarle: 4 modi per riciclarle

Abbiamo visto come è possibile riconoscere le uova fresche da quelle scadute. La domanda ora è: cosa facciamo con le uova non più consumabili? Non è detto che l’unica risposta è quella di buttarle via.

Maschera di bellezza

Il tuorlo può diventare una maschera di bellezza sia per il viso che per i capelli.

Annti-lumache

I gusci essiccati al sole e tritati possono tenere lontane le lumache dal giardino.

Fertilizzante

Frullare 3 o 4 gusci insieme ad altrettanti fondi di caffè, 2 bucce di banana e acuqa. Il risultato è un ottimo fertilizzante da aggiungere alla terra.

Contro le scottature

Infine, puoi utilizzare la chiara dell’uovo in caso di scottature dovute al contatto con superfici bollenti o da elevata esposizione solare, punture di insetti e anche tensioni muscolari: monta a neve ferma il bianco d’uovo e distribuiscilo in modo molto abbondante sulla parte interessata, lasciando in posa per almeno 30 minuti.