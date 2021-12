Marche in zona gialla: come cambiano le regole

E’ ufficiale, Marche in zona gialla da lunedì prossimo. Come cambiano le regole? Di fatto non c’è nessun cambiamento tra zona bianca e gialla per chi è in possesso del Super Green pass (Vaccinato o guarito). Restrizioni, invece, per chi ha solo il Green pass basilare (ottenuto tramite tampone).

Circolazione

Non c’è nessuna restrizione di spazio o orario per circolare in zona gialla. L’unico obbligo,a prescindere dal tipo di Green pas, è quello di indossare la mascherina anche all’aperto e non solo in centro città.

Ristorazione e bar

Bar e ristoranti restano aperti e si può consumare tranquillamente al bancone, ma solo chi ha il Super Green pass potrà ordinare seduto al tavolo interno.

Cinema, teatri e impianti sportivi

Nessun limite alla capienza, cinema e teatri possono lavorare al 100% ma l’accesso è consentito solo a chi ha il Green pass rafforzato. Stesso discorso per gli stadi (per i quali la capienza è al 75% all’aperto e al 60% al chiuso).

Musei e mostre

Anche in zona gialla per accedere a musei e mostre è sufficiente il Green pass base.

Mezzi pubblici

Per salire sui mezzi pubblici, anche del trasporto urbano, basta anche il Green pass base.