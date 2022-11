Ordine psicologi Marche, la presidente Marilungo in consiglio regionale: audizione contro la violenza sulle donne

«È stato un onore per me aver presenziato anche quest’anno alla seduta del Consiglio Regionale contro la violenza sulle donne, che fonda le sue radici nella cultura; da qui bisogna partire per smantellare concezioni radicate, stereotipi obsoleti e ingiusti basati su discriminazioni di genere, che si traducono di fatto in una disparità di potere» commenta la Presidente dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe delle Marche, Katia Marilungo. La Presidente ha anche ricordato come la violenza sulla donna non sia solo fisica e sessuale, ma anche e soprattutto psicologica; si parla, ad esempio, di ‘violenza economica’ quando un uomo impone forme di controllo sull’indipendenza economica della donna, che le limitano o impediscono di disporre di denaro.

«La violenza psicologica è spesso subdola e indiretta in quanto siamo in presenza di atteggiamenti intimidatori, vessatori, denigratori, di minaccia e di isolamento» conclude la Presidente dell’Ordine degli Psicologi Katia Marilungo, che in sede di Consiglio Regionale ha anche ricordato come sia stato possibile lavorare sinergicamente in collaborazione con quest’ultimo per ottenere risultati concreti ed importanti, come ad esempio la legge sulla psicologia scolastica, oggi realtà nel panorama marchigiano.